TBS火曜ドラマは、『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）をはじめ、『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）や『この恋あたためますか』（TBS系）など、恋愛ドラマで知られる放送枠だ。 参考：『時すでにおスシ!?』“みなと”永作博美が見つけた原点“おいしい”がつなぐ未来へ 近年は、『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）『じゃあ、あんたが作ってみろよ』