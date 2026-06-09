MLB Japanが6月5日、Instagramを更新。MLBオールスターゲームの投票がスタートすることを告知した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 「あなたの投票であの選手をオールスターに！」と投稿されたのは、大谷翔平（31）や鈴木誠也（31）、村上宗隆（26）ら日本人選手の画像。「お気に入りの選手に投