9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1580円高の6万5400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 71217.69円ボリンジャーバンド3σ 68772.19円ボリンジャーバンド2σ 66418.00円5日移動平均 66326.70円ボリンジャーバンド1σ 66105.00円一目均衡表・転換線 65400.00円9日夜間取引終値 64024.60円8日日経平均株価現物終値 638