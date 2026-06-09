9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比53.0ポイント高の3899ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4069.60ポイントボリンジャーバンド3σ 4008.67ポイントボリンジャーバンド2σ 3947.75ポイントボリンジャーバンド1σ 3930.60ポイント5日移動平均 3919.00ポイント一目均衡表・転換線 3899.00ポイント9日夜間取引終値 3886.