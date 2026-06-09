9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 893.85ポイントボリンジャーバンド3σ 862.68ポイントボリンジャーバンド2σ 831.50ポイントボリンジャーバンド1σ 800.32ポイント25日移動平均 787.00ポイント一目均衡表・基準線 782.50ポイント一目均