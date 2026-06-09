【天気】雨雲が日本列島を南下中です。午前中は雨のところが多いでしょう。ただ、天気はいったん回復します。日中は日差しや晴れ間がでるところが多いでしょう。関東も北部を中心に午後は晴れそうです。沖縄は夜に雨が強まるところがあるでしょう。【日中の気温】8日（月）と同じか、少し低いところが多いでしょう。関東〜九州・沖縄は25℃以上の夏日のところもありそうです。日差しのでる午後は、少しムシムシするでしょう。札幌