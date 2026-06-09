「病院に行っても結局、痛み止めを出されるだけでは?」――そんなイメージから、頭痛の受診をためらっている人も少なくありません。製薬会社のファイザーが2026年に行った調査では、過去に片頭痛と診断されたにもかかわらず現在通院していない人の2割が、「市販薬で対処できると思ったから」を理由に挙げています。一方で近年は、片頭痛治療の選択肢が大きく広がっています。前回に続き、頭痛専門医の五十嵐久佳医師に、市販薬との