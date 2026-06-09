相葉雅紀が主演を務める映画『4アウト ─もう一度、プレイボール─』が、11月6日より全国公開されることが決定。相葉よりコメントが到着した。【写真】障害者野球チームの監督役に挑む相葉雅紀本作は、東京で初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」の創設にまつわる実話をもとにした物語。タイトルの“4アウト（フォーアウト）”には、「人生は3アウトでは終わらない。挫折しても決して諦めず、再び歩