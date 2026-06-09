趣里が、6月27日21時放送の土曜プレミアム『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』（フジテレビ系）の新作エピソード『実家じまい』で主演を務めることが決定した。本作で『世にも奇妙な物語』に初主演を果たす。【写真】趣里主演ドラマ『大空港〜GATE24〜』ビジュアルおなじみのストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シリーズ『世にも奇妙な物語』。1990年4月にレギュラードラマとして放送を