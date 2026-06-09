出口夏希と蒔田彩珠が、是枝裕和監督の実写映画『ルックバック』でダブル主演を務めることが発表された。公開日は9月11日に決定。併せて、ティザービジュアル2種と60秒の特報映像も解禁された。【動画】藤野（出口夏希）と京本（蒔田彩珠）がひたすらに描き続ける姿が映し出された特報シリーズ累計3600万部を突破し、4月現在、劇場公開された『レゼ篇』が全世界興行収入297.8億円という大ヒットを記録している『チェンソーマン