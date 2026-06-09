【マクドナルド】の「ハッピーセット®」から「ちいかわ」のおもちゃが登場！ 5月29日からはじまった第2弾では、第1弾とキャラクターが総入れ替わりしています。それぞれのキャラがマックの制服を着ている、可愛らしい見た目がポイント。ついコンプリートしたくなるかも。今回はそんな第2弾でゲットできるおもちゃをご紹介します。 尻尾や耳も立体的に再現！ おもてなしリーダーの姿