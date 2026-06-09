大腸がんを手術したタレント・歩りえこが7日、自身のインスタグラムを更新。撮影前の仕上げの様子を公開した。 【写真】並べるとよく分かるニュースタイル曲線の美しさがあふれてる ボーダー柄のシャツに身を包んで「撮影前の仕上げはネイル。 普段は『家事できない＝却下』派の私、ついに裏切りました。」とつづり、仕事モードのカラーが施された爪の写真をアップした。13日には都内で撮影