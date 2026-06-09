モデル・タレントの藤田ニコル(28)が7日、自身のインスタグラムを更新。初のお宮参りを済ませたことを明かした。藤田は2023年8月に俳優の稲葉友と結婚。今年5月1日に第1子が誕生したことを発表している。 【写真】にこるんのお宮参りルック「お顔まんまる」でもお母さんの顔に！ 藤田は「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と記し、淡い落ち着いた色合いの着物姿でお宮参りをした写真を投