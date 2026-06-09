2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）で、前回王者のアルゼンチンが再び頂点に立つ可能性が最も高いとするシミュレーション結果が発表された。アルゼンチン紙クラリンによると、英国レディング大学のジェームズ・リード教授の研究チームは、スーパーコンピューターを活用してワールドカップ本大会を1万回にわたりシミュレーションした結果を発表した。研究チームは、単純なFIFAランキングではなく、2023年1月