実際、国内外の専門家は、中国による台湾侵攻の試みが現実化した場合、中国が北朝鮮に韓半島での陽動作戦、あるいは最低限の軍事支援を要求する可能性があるとみている。北朝鮮が対南武力挑発を起こして米国の戦力投射を台湾と韓半島に分散させたり、韓国が後方支援基地として機能できないようにしたりすることが、米国が懸念するシナリオだ。金委員長は「いつもそうであったように、朝中関係の発展を国家の最も重大な第一戦略事業