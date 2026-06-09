負傷離脱中のアーロン・ジャッジに代わり、ヤンキース打線を救ったのは“ジャッジのバット”だった。AP通信が報じている。ジャズ・チザム（28）は7日（日本時間8日）のレッドソックス戦で、ジャッジが使用しているモデルのバットを借りて打席に立ち、8回に今季8号となる3ランを放った。ヤンキースはこの回一挙5点を奪い、6対1で勝利した。試合序盤のチザムは苦しんでいた。レッドソックス先発ランヘル・スアレスの前に、3回