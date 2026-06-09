「チャットGPT」を手がけるアメリカのオープンAIが、IPO＝新規株式公開を申請したと発表しました。「チャットGPT」を手がけるオープンAIは8日、ホームページでアメリカ証券取引委員会にIPO＝新規株式公開を申請したと発表しました。財務情報などの詳細はまだ非公表で、IPOの時期については「まだ決めていない」としていますが、ブルームバーグ通信などは、オープンAIがことし秋の上場を目指していると伝えています。AI業界における