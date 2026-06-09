昨年末の各賞レースも大きな盛り上がりを見せたお笑い界。王者にならずとも、そこでの活躍を上半期のブレイクに大きく反映させた芸人たちも多い。オリコンニュースでは、恒例の『2026年 上半期ブレイク芸人ランキング』を、先日の「俳優（男性／女性）編」に続き発表。その結果、『M-1グランプリ』で優勝を果たした【たくろう】が1位に輝いた。【ランキング表】たくろう以外はTOP10に誰が？2026年『上半期ブレイク芸人』TOP10■