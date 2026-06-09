神戸市の会社敷地内で、男性が腹と左目にそれぞれ刃物が刺さった状態で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察が事件と事故の両面で調べています。8日午後1時半ごろ、神戸市須磨区の会社敷地内で「足先から血が出ている。怖くて中が見られない。動いていない」と会社の社長から警察に通報がありました。警察が現場に駆けつけたところ、コンテナの中で50代から60代くらいの男性が腹と左目にそれぞれ刃物が刺さった状態