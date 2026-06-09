江戸時代には、広大な武家屋敷が立ち並んでいた浜町。この街の魅力はなんといっても新旧の文化の混在だ。端正な日本料理はもちろん、実力派の洋食まで、知れば知るほど虜になること間違いなし！街の隠れ家…割烹で春満開の一皿に誘われて杯を傾ける『浜町ふじ田』「あ、春が来た」。運ばれてきたひと皿を覗き込んで、思わず小さな声が漏れた。タラの芽にアスパラ、筍、そして淡い紅色の桜海老。中央に品よく佇むのは、関西で親し