今永にとってもカブスにとっても、6月は正念場だ(C)Getty Images5月の急失速で貯金を大幅に減らすこととなったカブスは、月が替わっても状況は好転していないようだ。6月はここまで2勝4敗、7日のジャイアンツ戦も1-2で敗れており、先月から数え8度目のカード負け越しを喫することとなった。【動画】「これが恐怖を耐え抜いた男の顔」米投球分析家が注目した今永昇太の“表情”を見るこのまま黒星が増えるようであれば、夏のト