「数年前、一人暮らしの義父が朝ベッドから起きようとして、身体を動かせなくなったそうです。しゃがんだ状態で身動きもできず、そのまま3日間も意識を失っていたところ、運よく息子が家を訪れて発見、救急車で病院に運ばれました。結果、かろうじて命はとりとめたのですが、片足は壊死しており、退院後は車椅子生活になってしまいました。医者からは、『あと一日でも発見が遅れていれば亡くなっていた』と言われました」そう語る