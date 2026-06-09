「チェンソーマン」などで知られる漫画家・藤本タツキ氏（３３）の人気作「ルックバック」の実写化映画で、俳優・出口夏希（２４）と蒔田彩珠（２３）がＷ主演を務めることが８日、分かった。公開日は９月１１日に決定した。「ルックバック」は、漫画家を目指す２人の少女の姿を描く青春物語。漫画ファンの間で話題を呼び、２０２４年には劇場アニメ化もされた。今作では、４コマ漫画が得意なクラスの人気者・藤野役を出口が、