【iGolfShaperChallengein筑紫ケ丘（2026年6月17〜18日）福岡県那珂川市筑紫ケ丘ゴルフクラブ＝6906ヤード、パー71優勝賞金324万円】315ヤードドライブの飛ばし屋が地元で初優勝を狙う。男子下部ツアー今季第6戦の注目は地元・福岡県糸島市出身でACNツアーポイントランキング5位と好調な内山遥人（23＝芥屋ゴルフ倶楽部）。前週9〜11日の「LANDICCHALLENGE13」（芥屋）と合わせて2週連続の“福岡シリーズ”は