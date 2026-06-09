俳優の松尾諭が７日付で自身のＳＮＳを更新。同日行われたラグビー・リーグワンの決勝戦を俳優仲間と観戦したことを明かした。「ラグビー・リーグワン決勝戦コベルコ神戸スティーラーズＶＳクボタスピアーズ船橋東京ベイ決勝戦に相応しく素晴らしい戦いでしたそしてなんと国立５０，０００人越え！！素晴らしい！！そんな熱戦を芸能界きっての名スクラムハーフと観戦」と投稿。テレビ東京系主演ドラマ「刑事、ふりだし