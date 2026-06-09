アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相に対し、イランへの攻撃を激化させれば「アメリカの支援なしで戦うことになる」と警告したと、現地メディアに明らかにしました。トランプ大統領は8日、ニュースサイト「アクシオス」の取材に対し、イランとの攻撃の応酬を続けていたイスラエルのネタニヤフ首相と電話で協議し、攻撃を見送るよう求めたことを明らかにしました。また、「中東の5カ国から、ネタニヤフ氏に攻撃