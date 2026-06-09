日本代表・史上最強の検証（２）「史上最強」と言われる日本代表は、何が変わり、何が変わっていないのか。過去のワールドカップの印象的な敗戦を検証することで見えてくるものがある。2006年ドイツワールドカップ、ブラジル戦から見えてきたのは――。2006年、ドイツワールドカップ。ジーコが率いた日本代表は当時、大きな期待を背負っていた。2002年日韓ワールドカップで、地元の声援を後押しにベスト16に進んでいたことで、