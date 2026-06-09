「従業員の横領疑惑の調査も増えています。その背景には、依存症など心の病がある場合があります。自分の子供が犯罪に加担しているのではという親からの依頼もあります。ただ、調査の中には、依頼者の思い込みというケースも稀にあります」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。山村さん連載「探偵はカウンセラー