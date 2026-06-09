あなたはどんな意味かわかりますか？「痘痕（あばた）もえくぼ」、どんな意味かわかりますか？気になる正解は…気になる正解は…「ひいき目で見れば、どんな欠点でも長所に見える」でした！痘痕（あばた）とは、かつて多くの人が恐れた感染症である天然痘が治った後に、顔に残るくぼみのことです。昔の価値観では、痘痕は容姿を損なう代表的な欠点とされていました。しかし、好意を持つ相手に対しては、本来は欠点である痘痕でさえ