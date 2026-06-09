サムスンの徹底した成果主義1〜3月期、韓国のサムスン電子はAI向け半導体需要の急拡大を背景に、売上高・営業利益ともに四半期ベースで過去最高を記録した。通常、業績拡大は企業の利害関係者に大きなプラスとなる。だが、同社においては成果給の配分を巡り、深刻な労使対立に発展した。背景にあるのは、ライバルであるSKハイニックスが打ち出した賞与上限の撤廃と、それに伴う基本給の約30倍（平均約1574万円）という破格のボーナ