継体天皇（河内春人、中央公論新社）８０代になるとたいていボケるか死ぬ。７０代は神様から与えられた特別な時間（林真理子、幻冬舎）新書世界現代史（川北省吾、講談社）コンテキスト・リーダーシップ（山口周、光文社）地域と人口減少の経済学（小峰隆夫、中央公論新社）「超」成長株の見つけ方（窪田真之、幻冬舎）世界のエリートが学んでいる数学的思考法（マーカス・デュ・ソートイ、ＳＢクリエイティブ）南北朝時代（森茂