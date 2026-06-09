「高市政権を支える」として5月下旬、自民党有志の議員連盟「国力研究会」が発足した。麻生太郎副総裁が主導し、昨年の総裁選に出馬した小泉進次郎防衛相、小林鷹之政調会長、茂木敏充外相らも発起人に名を連ねた。強力な「応援団」ができたはずだったが…結果的に8割超の自民党議員が入会し、党内基盤の弱さが指摘される高市早苗首相（党総裁）にとっては、強力な「応援団」ができたはずだった。「下準備をしてきたのは山田宏参院