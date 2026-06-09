相場はAI・半導体関連株に一曲集中2026年6月3日、日経平均株価は終値で6万8,402円13銭をつけ、過去最高値を更新した。3月末に51,000円台だった指数が、わずか2か月あまりで1万7000円超上乗せした計算になる。年初からの上昇率は約36%、けん引役は「半導体」一色だ。キオクシアの時価総額がこの5月に初めて30兆円を突破し、6月1日にはソフトバンクグループがトヨタ自動車を抜いて約22年ぶりに国内時価総額首位に立つなど、AIや半導