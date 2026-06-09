「陣営にスパイが入っていますね」高市早苗首相の周辺が相変わらず騒がしい。2月の総選挙で圧勝し、一強体制を築いた高市首相だが、昨年の自民党総裁選で自身の陣営が他候補を中傷する動画を大量投稿していた、とされる疑惑がくすぶっているのだ。公職選挙法違反の疑いがある「SANAE TOKEN（サナエトークン）」なる暗号資産への陣営の関与も取りざたされているが、そもそもなぜ彼女の選挙戦にはトラブルを呼び込む面々が集うのか。