ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、宮脇咲良が非現実的な美しさを披露した。去る6月8日、宮脇咲良は自身のインスタグラムを更新。【写真】宮脇咲良、透けたレースのトップスキャプションには、「LA行ってきます」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、所属事務所の屋上などで撮影したものである。宮脇咲良が所属するLE SSERAFIMは、アメリカ・ロサンゼルスで行われる収録「Under The Ghost」とイベ