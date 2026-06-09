細木数子の半生を描いたドラマが大ヒット動画配信サービス『Netflix』で、4月末から配信がスタートした日本発のオリジナルドラマシリーズ『地獄に堕ちるわよ』がすさまじい勢いで再生数を伸ばしている。同作は、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なパワーワードや決めゼリフで一世を風靡した占術家・細木数子の波瀾万丈な半生を、人気と実力を兼ね備える国民的女優・戸田恵梨香が体を張って演じ切ったセンセーショナルな