エプスタイン事件で失脚し、昨年"王子"の称号を剥奪された英王室のアンドリュー元王子をめぐり、またしても衝撃的なエピソードが飛び出した。【写真を見る】床に横たわる女性の腹部に手を当ててみつめる元王子、高額な和解金を払ったヴァージニア・ジュフリー氏との写真2025年8月に刊行された評伝『Entitled: The Rise and Fall of the House of York（特権意識：ヨーク家の盛衰）』。アンドリュー元王子と元妻セーラ・ファー