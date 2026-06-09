約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈「死なないと出られないんです」拘置所の医師が放った戦慄の一言…拘置所の医療水準の悲惨な実態〉に引き続き、有罪率99.9％台が続く日本の刑事司法と、有罪ハードルが低い実態について詳