米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は7日付で、「世界で最も意外な経済成功物語は北朝鮮だ」と題する記事を掲載し、ロシアとの軍事協力や中国との貿易拡大を背景に北朝鮮経済が予想以上の回復を遂げていると報じた。記事によると、平壌ではスマートフォンを使った配車サービスやQRコード決済が普及し、中国製電気自動車（EV）が街を走るなど、数年前とは様変わりした光景が広がっている。レストランやペットショップ、イ