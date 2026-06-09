天皇陛下の真摯なアプローチによって結ばれ、1993年6月9日にご結婚された両陛下。共に過ごしてきた33年間を遡ると、陽が燦々と降り注ぐかのような、お二人の優しい笑顔が輝いていた。【写真をすべて見る】ご成婚33年・これまでのお2人、愛子さまとの思い出の写真を振り返る●1993年6月9日 ご成婚のパレードオープンカーに乗り、沿道に集まった約20万人に向けて笑顔で手を振られたお二人。ここから、夫婦として支え合う日々が始