実写映画『ルックバック』（C）藤本タツキ/集英社（C）2026 K2 Pictures・集英社 蒔田彩珠が９日、出口夏希とW主演で実写映画『ルックバック』に出演することがわかった。併せてティザービジュアルと特報映像が公開された。【写真・動画】実写映画『ルックバック』特報映像＆子ども時代の藤野（七瀬）と京本（岡田）ティザービジュアル監督・脚本・編集 是枝裕和、原作・藤本タツキのタッグとなる実写映画『ルッ