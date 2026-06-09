2026年は10年ぶりとなる「スーパーエルニーニョ」の発生が予測され、地球規模の異常気象リスクが警戒されている。スーパーエルニーニョの影響が深刻化すれば、太平洋の海面水温が極端に上昇し、大気循環を大きく乱すことで、豪雨・干ばつ・猛暑・山火事などの極端現象が世界同時多発的に起こりやすくなると言われている。本格的な台風シーズンの到来を目前に控え、さらに不安を募らせるのが国内インフラの老朽化だ。例えば我々が毎