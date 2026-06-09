ジェーン・スーさんのベストセラー『介護未満の父に起きたこと』（新潮新書）を読み、共感しまくったというジャーナリストの浜田敬子さん。しかしそれから2カ月後に、「介護未満」から一気に、80代の両親ふたりの介護に突入するとは思いもしていなかったという。どのように現実を受け入れ、自分の生活とともに進めていったのか。仕事や子育てに忙しい働き盛りが多く直面する介護について、リアルを伝える連載第1回の前編では、浜田