仙台の「北日本暴走連合」初代連合総隊長が語る昭和50年代頃から平成初期にかけて夜の街の迷惑行為として社会現象化していた暴走族。『警察白書』によると、その最盛期は1982年で全国の暴走族構成員数は過去最多の4万2510人を記録。現在は従来のような特攻服を着て改造バイクで集団走行する姿はほぼ壊滅したに等しいが、改造バイクによる集団走行や街にたむろして騒ぐといった迷惑行為は全国各地に見受けられる。今年4月に東京都福