ソックリな中朝首脳6月8日、習近平主席が、7年ぶりに北朝鮮を訪問。「国を挙げた」熱烈歓迎ムードの中、金正恩委員長と首脳会談を行った。北朝鮮からの映像を見ると、いつもながら「人間の力」に驚かされる。金日成広場から大通りに至るまで、一体何人の北朝鮮人が、習近平主席の「熱烈歓迎役」に動員されているのだろう？そうした人々を睥睨（へいげい）するかのように、のっしのっしと歩く習近平主席と金正恩委員長の、親子のよ