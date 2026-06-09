「息子がなぜ学校に行けないのかを理解しようとしていなかったと反省している…」「親が“良かれと思って”やってしまうこと、痛いほどわかる」4月にスタートしたドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）放送のたびに、SNSで学びや共感の声が多く投稿されている。主人公は、学校に行けない子どもたちが通うフリースクール「ユカナイ」の教室長・タツキ先生（町田啓太）。タツキは子どもたちにほとんど何も強制せず、一緒