声優＆コスプレイヤーにしてDJのつんこが、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】『FLASH』で圧巻ボディ披露のつんこ念願のサウナグラビアをみせたつんこ。普段は声優やコスプレイヤー、さらにはDJと幅広いフィールドで活動しているが、今回は7ページにわたって個性あふれるグラビアを披露している。「着た瞬間に『これ、大丈夫？』と思うものもありました」という、攻めの写真を堪能して欲しい。同誌には、