ウクライナ東部ドニプロペトロウスク州で砲撃するウクライナ軍の兵士ら＝5月（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのキーウ国際社会学研究所は8日、ウクライナ東部・南部のロシア占領地域に接する現在の前線で停戦する場合の条件を尋ねた世論調査で、前線付近に欧州諸国の部隊が駐留し、ロシアが再侵攻した場合に戦闘に参加するなら賛成だと答えた人が61％に上ったとする世論調査結果を公表した。調査は現在の前線で停戦