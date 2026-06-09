スキー・フリースタイルの近藤心音選手が8日、現役引退を表明しました。3歳からスキーを始めた近藤選手。小学5年生で本格的に競技をスタートさせると、2022年の北京五輪では18歳にして初の代表の座をつかみました。しかし公式練習の最終日にケガをし、出場とはならず。先日のミラノ・コルティナ五輪でも代表選出となり、4年越しのリベンジを誓うも、ここでも公式練習で脚を負傷し出場ならず。2大会連続での不運に見舞われました。