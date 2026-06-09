俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00ほか）の第22回「播磨大誤算」が7日に放送された。上月城を舞台に描かれた悲劇的な展開と、尼子勝久役を演じた渡邉蒼、山中幸盛役を演じた廣瀬友祐の熱演が大きな反響を呼んでいる。【写真】新キャスト登場！大河ファンが多数反応同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長（小一郎）を主人公に、兄弟の強い絆と天下統一への歩みを描く大河ドラマ。第22回で